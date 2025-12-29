Uzaklaştırma kararı kurtaramadı... Sokak ortasında katledildi!
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.
Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K., boşanma aşamasında olduğu eşi K.K.'yi (40) sokak ortasında tüfekle başından vurarak ağır yaraladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde K.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, K.K.'in kısa bir süre önce eşi S. K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli S. K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
S. K.'in pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi K.K.'nin ise günlük işlerde çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.