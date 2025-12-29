Uzaklaştırma kararı kurtaramadı... Sokak ortasında katledildi!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde K.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, K.K.'in kısa bir süre önce eşi S. K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli S. K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.