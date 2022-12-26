Uzaktan çalışma işini abarttı: Lüks gemiye taşındı!
Sosyal medya devi Meta'da çalışan 28 yaşındaki Austin Welss, uzaktan çalışmak için 12 yıllığına lüks bir geminin odasını kiraladı. Gemideki tüm hizmetlerden yararlanacak olan Welss, her ay ev kirasından daha düşük ücret ödeyecek.
Pandemiyle birlikte hayatımıza iyice yerleşen ‘evden çalışma’ seçeneği, insanlara farklı yerlerde yaşama şansı da sunarken, 28 yaşındaki Austin Wells bunu bir adım daha ileri götürdü.
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Meta’da çalışan Wells, 2025’te yapımı tamamlanacak ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıl için kiraladı.
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CNBC’ye konuşan Wells, 12 yıl için 300 bin dolar öderken (Yaklaşık 5 milyon 500 bin lira), geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor.
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6 kıtayı 1000 günde dolaşacak olan gemi, her limanda 3 gün demir atarken, Wells gemideki yeme-içme, havuz, temizlik, sağlık hizmetleri ve barlar gibi tüm imkanlardan faydalanabilecek.
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