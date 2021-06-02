Uzaktan cennet gibi görünüyor ama... İşte dünyanın en tehlikeli 16 sahili ve denizi

Tatil hayallerimizi süsleyen, kartpostallara konu olan doğa harikası sahillerin karanlık bir yüzü de var. Görüntüde muhteşem gözükseler de bazı sahiller son derece ölümcül olabiliyor. Öyle ki her yıl onlarca insan bu sahillerde köpek balığı saldırısı, zehirli canlılar ya da doğa olayları nedeniyle can verebiliyor. İşte dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri...