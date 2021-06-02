Uzaktan cennet gibi görünüyor ama... İşte dünyanın en tehlikeli 16 sahili ve denizi
Tatil hayallerimizi süsleyen, kartpostallara konu olan doğa harikası sahillerin ölümcül yanları da var. İşte dünyanın en tehlikeli sahil ve denizleri.
Tatil hayallerimizi süsleyen, kartpostallara konu olan doğa harikası sahillerin karanlık bir yüzü de var. Görüntüde muhteşem gözükseler de bazı sahiller son derece ölümcül olabiliyor. Öyle ki her yıl onlarca insan bu sahillerde köpek balığı saldırısı, zehirli canlılar ya da doğa olayları nedeniyle can verebiliyor. İşte dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri...
1- Burton Bradstock Plajı, İngiltere
İngiltere'deki Burton Bradstock Plajı, sahile paralel uzanan tepelerden düşen kayalarıyla ciddi risk oluşturuyor.
2- Reunion Adası, Mauritius
Mauritius'un 220 km açığındaki Reunion Adası sörfçülerin uğrak noktası olsa da köpekbalığı saldırılarıyla gündeme geliyor. Adada son 5 yılda 20 saldırı kayıt altına alınmış.
3- Fraser Adası, Avustralya
Queensland'ın güneydoğusunda yer alan Fraser Adası da yüzücülere köpekbalıkları ve zehirli denizanalarıyla biliniyor.