Uzaktan eğitimde öğretmen kameralar karşısında yere yığıldı

Yayın sırasında "Sanırım devam edemeyeceğim" diyen Simone'nin Twitter hesabında daha önce Kovid-19 belirtileri gördüğüne yönelik paylaşım yaptığı öğrenildi. Simone, paylaşımında "Çok karmaşık bir durum. Dört haftadan uzun bir süredir koronavirüs hastasıyım ve belirtiler bir türlü geçmedi" ifadelerini kullandı.