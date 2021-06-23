Uzay seyahatinin fiyatı belli oldu

Venture Beat'te yer alan habere göre, söz konusu yolculuk için belirlenen bilet ücreti 125 bin dolar (1 milyon 80 bin TL) oldu.

Balonlarını Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatmayı planlayan şirket söz konusu balon ile uzay turistlerini atmosferin üst ucuna uçuracak.