Uzaylı Meyveş nine gizemini koruyor

Cooper ve çalışma arkadaşları Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğunu iddia ederek, Meyveş nineyi universal mother (Evrensel Anne) ilan etti. O yıllarda adına konferanslar düzenlenen, ABD'li UFO tutkunları tarafından anıt mezar yaptırabilmek için fon oluşturulan Meyveş ninenin adına ülkenin San Diago kentinde de örgüt kuruldu.