Uzaylı PKK'lıların sırrı ortaya çıktı!
Emekli Özel Harp ve Komando Subayı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.
Ağar’ın paylaştığı videoda alüminyum folyoya sarılmış bir kişi ve onun yanında folyonun nasıl kullanılması gerektiğini anlatan biri yer alıyor.
Ağar paylaştığı videoya “Operasyonlarda yakalanan yüzlerce m2'lik alüminyum folyonun nedeni: PKK'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik. Sonuç: YPG'li, DSG'li PKK'lıdan sonra UZAYLI PKK'lı... Elinde M-16'sı ile.” notunu düştü.