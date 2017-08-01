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  3. 01 Ağustos 2017 15:10

Uzaylı PKK'lıların sırrı ortaya çıktı!

Uzaylı PKK'lıların sırrı ortaya çıktı!

Emekli Özel Harp ve Komando Subayı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

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Uzaylı PKK'lıların sırrı ortaya çıktı!

Ağar’ın paylaştığı videoda alüminyum folyoya sarılmış bir kişi ve onun yanında folyonun nasıl kullanılması gerektiğini anlatan biri yer alıyor.

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Uzaylı PKK'lıların sırrı ortaya çıktı!

Ağar paylaştığı videoya “Operasyonlarda yakalanan yüzlerce m2'lik alüminyum folyonun nedeni: PKK'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik. Sonuç: YPG'li, DSG'li PKK'lıdan sonra UZAYLI PKK'lı... Elinde M-16'sı ile.” notunu düştü.

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Uzaylı PKK'lıların sırrı ortaya çıktı!

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