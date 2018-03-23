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  3. 23 Mart 2018 09:30

Uzaylı sanılan mumyanın sırrı yıllar sonra çözüldü

Güney Amerika'da 2000'li yılların başında bulunan tuhaf iskeletin, bedeninde korkunç deformasyonlarla doğmuş bir kız bebeğe ait olduğu belirlendi.

Uzaylı sanılan mumyanın sırrı yıllar sonra çözüldü

Şili'deki Atacama Çölü'ndeki bir maden köyünde 15 yıl önce bu insansı bulunduğunda, bir sürü teori ortaya atıldı. Mumyalanmış iskelet her yönüyle o kadar ufak ve tuhaftı ki, uzaylıların yaşadığına kanıt olarak bile görüldü.

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Uzaylı sanılan mumyanın sırrı yıllar sonra çözüldü

Ancak ABD'li bilim insanları mumyalanmış iskeletin kemiklerinden aldıkları DNA örneklerini kullanarak parçaları bir araya getirdiğinde, bir insanın trajik hikayesiyle karşılaştı.

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Uzaylı sanılan mumyanın sırrı yıllar sonra çözüldü

Ata adı verilen iskelet bir uzaylıya değil, bedeninde korkunç deformasyonlarla doğmuş bir kız bebeğe aitti. Ya ölü doğmuş, ya da doğumundan hemen sonra ölmüştü.

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Uzaylı sanılan mumyanın sırrı yıllar sonra çözüldü

15 cm boy, 10 çift kaburga

Ata'nın kalıntıları, 2003'te La Noria adlı eski bir nitrat madeni köyünde bulundu. Eflatun rengi bir kurdeleyle bağlanmış beyaz bir kumaşın içine sarılmıştı.

Boyu yalnızca 15 cm olan mumyanın kemiklerinde normal bir insandan farklı olarak 12 çift değil 10 çift kaburga vardı.

Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde mikrobiyoloji üzerinde çalışan Garry Nolan, bu gizemli mumyayı araştırmak istedi. 2013'te bunun bir insana ait olduğu sonucuna varan Nolan, vücudundaki deformasyonların nedenini ise çözemedi.

Nolan ve ekip arkadaşları, yıllar sonra Ata'nın gizemli genetiğini aydınlatan bir makale yayınladı.

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