Uzaylılarla konuştuğunu iddia eden araştırmacı: Uzaylılar bizim aileyi seçtiler, Allah'a inanıyorlar
Türk UFO araştırmacısı Farah Yurdözü uzaylıların varlığı ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu.
Evrende yalnız mıyız UFO var mı yok mu uzaylılar dünyaya geliyor mu?.. Tüm dünya uzun yıllardır bu sorunun cevabını tartışırken, ABD Hava Kuvvetleri'nden son dönemde yapılan sızıntılar UFO iddialarıyla ilgili yeni tartışmaları alevlendirmişti. UFO konusu üzerine sayısız makale, kitap yazılmış filmler çekilmiştir. Bu seferki iddia ise bir Türk'e ait... Türk UFO araştırmacısı Farah Yurdözü yaşadıklarıyla buna cevap bulduğunu iddia ediyor.
"Evrende yalnız mıyız?" insanlık tarihinin cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Son dönem ABD Hava kuvvetleri arşivinden sızan görüntüler UFO tartışmalarını alevlendirdi. Kendisini 'UFO-Metafizik araştırmacısı' olarak tanıtan Farah Yurdözü'ne göre evrende yalnız değiliz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu konuya ilgi duyanlar var. Farah Yurdözü de o isimlerden biri. Uzaylılarla konuştuğunu iddia eden Yurdözü, uzaylıların konuşmak için kendi ailesini seçtiğini iddia etti.
Farah Yurdözü İstanbul'da doğup büyüdü. Ortaokul yıllarında aile büyüklerinden duyduklarının da etkisiyle dünya dışı varlıklar ve UFO'lara ilgi duymaya başladı. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyan Yurdözü, 10 yılı ABD'de olmak üzere 30 yıl İspanyolca öğretmenliği yaptı. ABD’de bulunduğu süre boyunca burada dünya dışı varlıklar ve UFO'lar hakkında düzenlenen birçok konferansa katıldı.
Şimdilerde ise Youtube kanalında Türkiye ve dünyanın hemen her yerinden kendisine ulaşan takipçilerinin yaşadığını öne sürdüğü UFO, uzaysal varlıklar, metafizik ve paranormal deneyimleriyle ilgili soruları cevaplıyor. Ayrıca yıl boyunca Göbeklitepe, Karahantepe, Kapadokya gibi Türkiye'nin gizemli ve tarihsel mekanlarına kültür-araştırma gezileri düzenliyor. Milliyet, Farah Yurdözü'ne UFO'lar ve uzaylılara dair iddialarına ilişkin röportaj yaptı. İşte o röportajdan çarpıcı bölümler: