Uzaylılarla konuştuğunu iddia eden araştırmacı: Uzaylılar bizim aileyi seçtiler, Allah'a inanıyorlar

"Evrende yalnız mıyız?" insanlık tarihinin cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Son dönem ABD Hava kuvvetleri arşivinden sızan görüntüler UFO tartışmalarını alevlendirdi. Kendisini 'UFO-Metafizik araştırmacısı' olarak tanıtan Farah Yurdözü'ne göre evrende yalnız değiliz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu konuya ilgi duyanlar var. Farah Yurdözü de o isimlerden biri. Uzaylılarla konuştuğunu iddia eden Yurdözü, uzaylıların konuşmak için kendi ailesini seçtiğini iddia etti.