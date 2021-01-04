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  3. 04 Ocak 2021 18:36

Üzerinde tam 12 bin 638 elmas var! Guinness'e girdi

Hindistan’da Renani Jewels’in kurucusu Harshit Bansal, üzerinde tam 12 bin 638 elmas bulunan yüzük ile Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

Üzerinde tam 12 bin 638 elmas var! Guinness'e girdi

Hindistan’ın Meerut şehrindeki Renani Jewels’in kurucusu Harshit Bansal, üzerinde 12 bin 638 elmas barındıran yüzük tasarımıyla ‘bir yüzükte bulunan en çok elmas seti’ unvanıyla Guinness Dünya Rekorları’nda yerini aldı.

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Üzerinde tam 12 bin 638 elmas var! Guinness'e girdi

Guinness’e göre, ‘Marigold’ (kadife çiçeği) ya da ‘Refah Yüzüğü’ olarak adlandırılan yüzük, binlerce 38.08 karat doğal elmasla bezenmiş, süslü bir çiçek tasarımıyla dairesel bir şekle sahip.

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Üzerinde tam 12 bin 638 elmas var! Guinness'e girdi

Yüzüğün ağırlığının ise 165 gram olduğu ifade edildi. Bansal’ın şirketinin, 30 Kasım’da yüzük tasarımını tamamladığı da belirtildi.

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Üzerinde tam 12 bin 638 elmas var! Guinness'e girdi

Öte yandan, bir önceki rekoru, bir yüzükte 7 bin 801 elmasla Hyderabad merkezli Hallmark Jewellers tarafından yine Hindistan’da olduğu belirtildi.

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