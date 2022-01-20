Uzi, Sefo, Çakal, Gazapizm... Rapçiler ne kadar kazanıyor? işte konser ücretleri

Son yılların gençler arasında en trend müzik türü halibe gelen ve yıllardır süren 'Pop müzik' krallığının tacını elinden alan rap müzik tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fırtına gibi esiyor. Son dönemde 'Pop müzik bitti' tartışmalarına da yol açan rap müziğin temsilcilerine her geçen gün yeni bir isim ekleniyor. Uzi, Çakal, Sefo, Gazapizm, Norm Ender gibi pek çok rapçi 'teenage' denilen genç dinleyicilerin yanı sıra her yaştan pek çok dinleyici kitlesini etkisi altına almış durumda... Sosyal medyada son günlerde öne çıkan bir paylaşımda rapçilerin konser ücretleri ve kazançları ise başka bir tartışma konusu açtı... Dijital mecralarda yayılan bu paylaşımda yer alan bilgilere göre rapçilerin aldığı konser ücretleri 15 bin ve 170 bin arasında değişkenlik gösteriyor. Rap müzik camiasında 170 bin TL ile en yüksek ücreti alan kişiler Sefo ve Uzi oldu. İşte Türkiye'de en bilinen ve dinlenen yeni nesil rapçiler ve dudak uçuklatan konser ücretleri...