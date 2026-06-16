Uzman çavuş barda dehşet saçtı: Biri kadın 2 kişiyi vurdu!

Trafik Polisinin Dikkati Kaçış Planını Bozdu

Silah seslerinin ardından eğlence mekanında büyük bir panik yaşanırken, M.C. hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bölgede o esnada görevini ifa eden dikkatli bir trafik polisi, şüpheliyi olay yerinden kaçamadan kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Emniyet güçlerinin takviye çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve asayiş ekibi sevk edildi.

Aldıkları kurşun yaralarıyla kanlar içinde kalan B.S. ve M.Ş., olay yerinde yapılan ilk acil müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.