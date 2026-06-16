Uzman çavuş barda dehşet saçtı: Biri kadın 2 kişiyi vurdu!
Adana Seyhan'da tatil yapan Hakkari'de görevli uzman çavuş M.C., bir eğlence mekanında çıkan tartışmada çalışanlar B.S. ve M.Ş.'yi beylik tabancasıyla vurdu. Kaçmaya çalışırken trafik polisince yakalanan ve "Çok içmiştim, hatırlamıyorum" şeklinde ifade veren uzman çavuş tutuklandı.
Olay, dün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık iznini geçirmek üzere Adana'ya gelen 29 yaşındaki M.C., Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında dehşet saçtı. Edinilen bilgilere göre, alkolün de etkisiyle kontrolden çıkan tartışma sonucunda iki mekan çalışanı hastanelik olurken, uzman çavuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tartışma Kavgaya, Kavga Silahlı Saldırıya Dönüştü
Olayın fitili, tatil için mekanda bulunan uzman çavuş M.C. ile içeride çalışan 26 yaşındaki B.S. adlı kadın çalışan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışmayla ateşlendi. Gerilimin kısa sürede tırmanması üzerine, olayı yatıştırmak amacıyla diğer bir çalışan olan 35 yaşındaki M.Ş. de araya girdi. Ancak tartışmanın yatışmak yerine fiziksel bir kavgaya evrilmesiyle birlikte şüpheli M.C., beylik tabancasını çekerek her iki çalışana da ateş açtı.
Trafik Polisinin Dikkati Kaçış Planını Bozdu
Silah seslerinin ardından eğlence mekanında büyük bir panik yaşanırken, M.C. hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bölgede o esnada görevini ifa eden dikkatli bir trafik polisi, şüpheliyi olay yerinden kaçamadan kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Emniyet güçlerinin takviye çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve asayiş ekibi sevk edildi.
Aldıkları kurşun yaralarıyla kanlar içinde kalan B.S. ve M.Ş., olay yerinde yapılan ilk acil müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"Çok İçmiştim, Ne Olduğunu Hatırlamıyorum"
Gözaltına alınarak Yarbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüphelinin ilk ifadesi, adli vakalarda sıklıkla karşılaşılan bir tabloyu gözler önüne serdi. M.C. polise ve savcılığa verdiği ifadede, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum" diyerek olay anındaki eylemlerini alkolün etkisine bağladı.
Emniyetteki adli işlemlerinin eksiksiz tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen uzman çavuş M.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.