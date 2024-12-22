  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Uzman çavuş sokak ortasında intihar etti

Uzman çavuş sokak ortasında intihar etti

Kocaeli'de Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki uzman çavuş, sokak ortasında hayatına son verdi.

Kaynak: İHA
Uzman çavuş sokak ortasında intihar etti - Resim: 1

Olay, saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta meydana geldi.

1 / 6
Uzman çavuş sokak ortasında intihar etti - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş N.A., sokak ortasında hayatına son verdi.

2 / 6
Uzman çavuş sokak ortasında intihar etti - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 / 6
Uzman çavuş sokak ortasında intihar etti - Resim: 4

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından N.A.'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

4 / 6