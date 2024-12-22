Uzman çavuş sokak ortasında intihar etti
Kocaeli'de Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki uzman çavuş, sokak ortasında hayatına son verdi.
Kaynak: İHA
Olay, saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş N.A., sokak ortasında hayatına son verdi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından N.A.'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
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