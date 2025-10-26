Uzman çavuşu öldüren cezaevi firarisi kadın operasyonla yakalandı
İstanbul Kağıthane'de 2021 yılında nişanlısı olan uzman çavuşu beylik tabancasıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve gönderildiği Elazığ yarı açık cezaevinden firar eden G.E., İstanbul'da saklandığı evde yakalandı.
Kağıthane'de 5 Temmuz 2021'de meydana gelen olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş Z.Y., bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı G.E. tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzman Çavuş Y. Gaziantep’te toprağa verilirken, yargılamanın ardından G.E.’ye 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
ELAZIĞ YARI AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ
İstanbul'da cezaevinde bulunan G.E., 2025 yılının Temmuz ayında Elazığ’a sevk edildi. Burada kaldığı yarı açık cezaevinden firar eden hükümlü, o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu.
İSTANBUL’DA YAKALANDI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, E.’nin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlünün Kartal’da bir evde saklandığı tespit edildi. Eve düzenlenen baskında G.E. gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan E., çıkarıldığı adliyede tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)