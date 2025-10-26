Uzman çavuşu öldüren cezaevi firarisi kadın operasyonla yakalandı

ELAZIĞ YARI AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

İstanbul'da cezaevinde bulunan G.E., 2025 yılının Temmuz ayında Elazığ’a sevk edildi. Burada kaldığı yarı açık cezaevinden firar eden hükümlü, o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu.