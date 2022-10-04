Uzman isim açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret 2023 zammı yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gündemindeki yer alırken uzman isimden yeni asgari ücret için tahminler geldi. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte uzmanların görüşleri...
Yıl sonuna yaklaştıkça milyonlarca çalışan, memur ve emekli için Ocak 2023 zammı bekleyişi daha da heyecanlı bir hale geliyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69 olmuştu.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Eylül ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon beklentisi netleşirken memur ve emekli ile asgari ücretli çalışanların maaşları için zam formülleri bir bir ortaya çıkmaya başladı.
Peki Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…
ERDOĞAN’DAN ZAM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili son açıklamasında, “Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" diyerek milyonlarca kişiyi heyecanlandırmıştı.