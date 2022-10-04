Uzman isim açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Eylül ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon beklentisi netleşirken memur ve emekli ile asgari ücretli çalışanların maaşları için zam formülleri bir bir ortaya çıkmaya başladı.