Uzman isim açıkladı: EYT düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı. İşte EYT düzenlemesi hakkında tüm ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin nasıl olacağını açıkladı.
İşte madde madde EYT düzenlemesi..
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.
EYT ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.