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Uzman isim açıkladı: EYT düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı. İşte EYT düzenlemesi hakkında tüm ayrıntılar...

Uzman isim açıkladı: EYT düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Uzman isim açıkladı: EYT düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! - Resim: 2

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin nasıl olacağını açıkladı.

İşte madde madde EYT düzenlemesi..

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Uzman isim açıkladı: EYT düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! - Resim: 3

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

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Uzman isim açıkladı: EYT düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! - Resim: 4

EYT ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

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