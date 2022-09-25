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  4. Detaylar netleşti! EYT ile kimler emekli olabilecek?

Uzman isim açıkladı: EYT ile kimler emekli olabilecek? EYT ile emeklilik şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında EYT'nin kapsamı netleşmeye başladı.

Uzman isim açıkladı: EYT ile kimler emekli olabilecek? EYT ile emeklilik şartları neler? - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, cuma günü yaptığı "EYT ile ilgili bir çözüme aşamasına geldik" ifadeleriyle milyonlarca EYT'liyi heyecanlandırıken konuyla ilgili ayrıntılar da gelmeye başladı. 

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Uzman isim açıkladı: EYT ile kimler emekli olabilecek? EYT ile emeklilik şartları neler? - Resim: 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin cuma günü yaptığı açıklamada asgari ücret, EYT ve kadroya geçecek işçilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Uzman isim açıkladı: EYT ile kimler emekli olabilecek? EYT ile emeklilik şartları neler? - Resim: 3

"ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"
Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ise "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" dedi.

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Uzman isim açıkladı: EYT ile kimler emekli olabilecek? EYT ile emeklilik şartları neler? - Resim: 4

"KADINLARDA 20 YIL VE 5975 GÜN"
Peki EYT düzenlemesinde kesinleşen formül hangisi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz merak edilen soruyu yanıtladı. Açıklamalarda bulunan Yılmaz şu ifadeleri kullandı.

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