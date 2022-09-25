Uzman isim açıkladı: EYT ile kimler emekli olabilecek? EYT ile emeklilik şartları neler?

"ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ise "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" dedi.