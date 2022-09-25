Uzman isim açıkladı: EYT ile kimler emekli olabilecek? EYT ile emeklilik şartları neler?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında EYT'nin kapsamı netleşmeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, cuma günü yaptığı "EYT ile ilgili bir çözüme aşamasına geldik" ifadeleriyle milyonlarca EYT'liyi heyecanlandırıken konuyla ilgili ayrıntılar da gelmeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin cuma günü yaptığı açıklamada asgari ücret, EYT ve kadroya geçecek işçilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"
Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ise "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" dedi.
"KADINLARDA 20 YIL VE 5975 GÜN"
Peki EYT düzenlemesinde kesinleşen formül hangisi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz merak edilen soruyu yanıtladı. Açıklamalarda bulunan Yılmaz şu ifadeleri kullandı.