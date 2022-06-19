Uzman isim açıkladı: Salda Gölü'ne girmek tamamen yasaklanacak mı?

Türkiye'nin en derin tatlı su gölü ve Mars'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olarak kabul edilen Salda Gölü'ne, beyaz kumulları ve turkuaz renkli suyuyla bu yaz da ziyaretçi akını bekleniyor. Havaların ısınması ve okulların tatile girmesi ile tatilcilerin yoğun ilgisi beklenen Salda Gölü'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, göl ve beyaz kumulları koruma önlemleri kapsamında, kuzeybatı kısmındaki Beyaz Adalar'ın bulunduğu alanda beyaz kumullara basmak ve buradan göle giriş yasaklanmıştı. Salda Koruma Derneği, göle giriş yasağı kapsamının genişletilmesi ve tüm gölde uygulanmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, “Salda Gölü kapalı bir havzadır. Göle giren kirlilik bir daha çıkamaz. Göle girenlerin teri, güneş kremi, duşu, şampuanı ve onlarca atığı çok kapsamlı kirliliğe yol açmaktadır. Bu yüzden insanlar gölde suya girmemelidir. Biriken kirlilik göl dibine çökelmekte ve canlılar için zehirli olan hidrojensülfür, metan ve amonyak oluşturmaktadır. Salda dünya mirasıdır, tam koruma istiyoruz" denildi.