Uzman isim açıkladı! Sigarayı bırakınca vücutta neler oluyor?
Damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıklara yol açan sigara, her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, sigarayı bırakınca vücutta neler olduğunu tek tek anlattı.
Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insanın sigara nedeniyle yaşamını kaybettiğini ifade eden Dr. Nurten Elkin, sağlıklı yaşam davranışları içinde sigara kullanmamanın önemi ve sağlığa zararları hakkında açıklamalarda bulundu.
Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunmasının zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturduğunun altını çizen Dr. Elkin, "Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı, damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri, ağız kokusu ve dişlerde sararma yol açtığı önemli sağlık sorunlarıdır" diye konuştu.
"2 İLA 12 HAFTA İÇİNDE KAN DOLAŞIMI İYİLEŞİR"
Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotinin vücudu terk etmeye başladığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Nurten Elkin, "6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar. 12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar. 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir.
5 YIL İÇİNDE...
2 – 12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır. 3 – 9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir. 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer" ifadelerini kullandı.