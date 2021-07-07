Uzman isim açıkladı! Sigarayı bırakınca vücutta neler oluyor?

Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunmasının zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturduğunun altını çizen Dr. Elkin, "Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı, damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri, ağız kokusu ve dişlerde sararma yol açtığı önemli sağlık sorunlarıdır" diye konuştu.