Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi

Özsoy, "ABD enflasyonu çerçevesinde piyasalar Fed'in faiz indirme konusunda daha iyi bir beklentiye girecekler. Daha çok mayıs sonrasına ilişkin. Bu da muhtemelen ABD doları üzerinde bir zayıflama etkisi yaratacak. Bunun da altın fiyatlarında karşılığını bulacak tarafta altın fiyatlarının yukarı yönlü bir hareket olmasına ilişkin bir beklenti doğuruyor olacak'' diye konuştu.