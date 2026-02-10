  1. Anasayfa
  4. Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi

Değerli metallerde hareketlilik devam ediyor. Altın yatırımcıları yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ekonomist Murat Özsoy, altın için son tahminlerini paylaşarak kritik seviyeleri açıkladı.

Kaynak: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir
Altın yatırımcıları fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Güne 5 bin 81 dolarla başlayan ons altın, saat 15.30 itibariyle yüzde 0.70'lik düşüşle 5 bin 43 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 7 bin 74 liradan alıcı buluyor.

Peki altının yönü ne olacak? Ekonomist Murat Özsoy, TV100'de katıldığı yayında altın için değerlendirmelerde bulundu. Özsoy, ABD'de açıklanacak verilerin Fed'in faiz kararını etkileyeceğine vurgu yaptı. 

Özsoy, "ABD enflasyonu çerçevesinde piyasalar Fed'in faiz indirme konusunda daha iyi bir beklentiye girecekler. Daha çok mayıs sonrasına ilişkin. Bu da muhtemelen ABD doları üzerinde bir zayıflama etkisi yaratacak. Bunun da altın fiyatlarında karşılığını bulacak tarafta altın fiyatlarının yukarı yönlü bir hareket olmasına ilişkin bir beklenti doğuruyor olacak'' diye konuştu. 

Enflasyonun yüzde 2,5’un üzerinde gelmesi durumunda altının 5 bin doların altına sarkabileceğini belirten Özsoy, takip edilmesi gereken verinin Cuma günkü enflasyonun yüzde 2,5 üzerinde mi altında mı olacağına dikkat çekti.

