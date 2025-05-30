Uzman isim gram altın ve dolar için hedef fiyat verdi

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Gram altın için 4.200 TL seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, bu eşiğin aşılması durumunda fiyatların 4.300-4.350 TL bandına ulaşabileceğini söyledi. Haziran itibarıyla bu seviyelerin görülebileceğini belirten uzman, yıl sonu için daha iddialı tahminlerde bulundu.