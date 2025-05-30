Uzman isim gram altın ve dolar için hedef fiyat verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonu gram altın ve Dolar/TL için tahminlerini paylaştı.
Altın fiyatları, son dönemde küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın 3 bin 292 dolardan işlem görürken gram altın 4 bin 155 liradan, çeyrek altın 6 bin 790 liradan ve cumhuriyet altını 27 bin 918 liradan satılıyor. Dolar/TL ise 39 lira 24 kuruş seviyesinde.
Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Nasıl Bir Ekonomi TV'nin Youtube kanalında gram altın ve dolar için tahminlerini paylaştı. Yükseliş trendinin devam edeceğini öngören uzman isim, hedef fiyat da verdi.
DOLAR/TL'DE YIL SONU TAHMİNİ
Yıldırımtürk, 19 Mart’ta 42 TL’ye ulaşan dolar/TL’nin kısa vadede bu seviyeleri yeniden test edebileceğini belirtti. Yıl sonuna doğru ise kurun 45 TL’ye yükselebileceğini öngördü. Uzman, bu artışın enflasyon ve arz-talep dengesizliğinden kaynaklanabileceğini vurguladı.
GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Gram altın için 4.200 TL seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, bu eşiğin aşılması durumunda fiyatların 4.300-4.350 TL bandına ulaşabileceğini söyledi. Haziran itibarıyla bu seviyelerin görülebileceğini belirten uzman, yıl sonu için daha iddialı tahminlerde bulundu.