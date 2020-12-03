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  3. 03 Aralık 2020 17:22

Uzman isim uyardı! Koronavirüs öksürüğü nasıl anlaşılır?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Düger, "Eğer üst solunum yollarından kaynaklı bir öksürüğümüz varsa ve bu kuru, balgamsız başlıyorsa, beraberinde boğaz ağrısı, bazen de burun akıntısı eşlik ediyorsa ilk aklımıza gelecek olan bu dönemde Kovid-19 enfeksiyonudur." dedi.

Uzman isim uyardı! Koronavirüs öksürüğü nasıl anlaşılır?

Düger, Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı öksürük ile diğer üst solunum yolu kaynaklı öksürük arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Uzman isim uyardı! Koronavirüs öksürüğü nasıl anlaşılır?

Kovid-19 öksürüğünün diğer üst solunum yolu öksürüklerinden nasıl ayırt edildiğini aktaran Düger, üst solunum yollarından kaynaklı öksürüğün kuru ve balgamsız başlaması, beraberinde boğaz ağrısının ve zaman zaman da burun akıntısının eşlik etmesi halinde akla ilk olarak Kovid-19 enfeksiyonunun gelmesi gerektiğini vurguladı.

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Uzman isim uyardı! Koronavirüs öksürüğü nasıl anlaşılır?

Kovid-19 enfeksiyonunun, toplumun çoğunluğunda asemptomatik ya da hafif semptomlarla geçtiğini anımsatan Düger, şu bilgileri verdi:

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Uzman isim uyardı! Koronavirüs öksürüğü nasıl anlaşılır?

"Bunun için özellikle genç nüfusta çok kaygılanmamak gerekir. Kaygı düzeyini artıran şey ise bu öksürüğün ateşle beraber seyretmesi ve kendisini birkaç gün ile sınırlamadan ilerlemesi durumudur.

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