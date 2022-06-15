Uzman isim yanıtladı: Pandemi bitti mi? Maymun çiçeği virüsü...

"PANDEMİ BİTTİ DEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN"



Pandeminin bitişi için ekim ayı ve kış mevsimini işaret eden Prof. Dr. Şener, "Kış dönemi gribal enfeksiyonların yaygın olma dönemi zamanında yeniden bir Covid-19 enfeksiyonunda kıpırdanma görülecek olursa, ona yönelik teyakkuzumuz sürüyor. Hala daha servislerimiz kapatılmış değil ve bütün personel tedbirler çerçevesinde çalışmaya devam ediyor. Yaz döneminde de bu kışa yönelik tatbikat ve antrenman yapıyoruz diyebiliriz. Kış döneminde de özellikle eylül, ekim ayından itibaren ülkemize gelecek olan yeni varyantların da tırmanış seyrine bakacağız. Henüz pandemi bitti diyemiyoruz. Diyebilmemiz için virüsün endemik hale gelmesi lazım, yani Covid-19 virüsünün diğer solunum yolu virüsleriyle aynı seyirde olması lazım. Şu an Covid-19 virüsü diğer solunum yolu virüslerine göre daha düşük seviyede ama eylül-ekim ayını görmeden bir şey söylemek çok zor. Bu yüzden de pandemi bitti, endemiye dönüş gerçekleşti demek için henüz erken" dedi.