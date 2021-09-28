Uzman isimden altın fiyatları için dikkat çeken tahmin

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Merkez Bankası’nin politika faizini 100 baz puan geri çekmesiyle dolar kuru 8.90 TL’ye kadar yükseldi. Gram altın fiyatında önemli bir değişken olan dolar kurunun yeni rekorlar kırması doğal olarak gram altın fiyatlarını da etkiledi.