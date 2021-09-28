Uzman isimden altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Gram altın haftaya 500 TL'nin üzerinde başladı. Altın rekorlara koşarken Piyasa uzmanı Murat Özsoy altın fiyatı için yeni beklentilerini açıkladı.
Merkez Bankası’nın son faiz kararı para piyasalarını alt üst etti. Dolar kuru rekor üzerine rekor kırarken gram altın da onu takip ederek 500 TL’yi aştı.
Piyasalarda durum iyice karışmışken altın fiyatlarında önümüzdeki dönem yaşanacak fiyat hareketleri hakkında ekonomist Murat Özsoy önemli açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Merkez Bankası’nin politika faizini 100 baz puan geri çekmesiyle dolar kuru 8.90 TL’ye kadar yükseldi. Gram altın fiyatında önemli bir değişken olan dolar kurunun yeni rekorlar kırması doğal olarak gram altın fiyatlarını da etkiledi.
Gram altın geçtiğimiz hafta 503 TL seviyesine kadar çıktı. 1750 dolar seviyesinde bulunan ons altından yeterli desteği bulamayan gram altın yeni haftada 492 TL’ye kadar gevşedi.