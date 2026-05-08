Uzman isimden altın ve gümüşteki yükseliş için kritik eşik uyarısı!
Ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan yükseliş ivmesini teknik analizlerle yorumladı. Piyasaların savaş ve diplomasi haberlerine aşırı duyarlı olduğunu belirten Eryılmaz, yatırımcıları "hacimli kırılım" görmeden işlem yapmamaları konusunda uyardı. Altında 4760 dolar, gümüşte ise 82 dolar seviyelerinin önemine değinen Eryılmaz, geri çekilmelerde hangi seviyelerden alım yapılabileceğini de açıkladı.
Kaynak: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir
Altın ve gümüş piyasalarında gözler teknik direnç seviyelerine çevrildi. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, emtia fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olup olmayacağına dair önemli kriterleri paylaştı.
Altın fiyatlarındaki direnç noktalarına dikkat çeken Eryılmaz, yeni pozisyon açmak isteyenlerin acele etmemesi gerektiğini savundu.
Eryılmaz, "4740 dolar üzeri ve hatta 4760 dolar üzeri kalıcılık olmadıkça, hacimli bir kırılım gelmedikçe yeni pozisyon almak riskli görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Olası bir kar satışında ise 4690 dolar seviyelerinin kademeli alım için fırsat olabileceğini belirtti.
