Uzman isimden aşı sıralamasına tepki: Aklımı kaçırmak üzereyim
İtalya'da Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Massimo Galli, ülkesinde uygulanan aşı sıralamasına tepki gösterdi.
Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Massimo Galli, ülkesinin koronavirüs ve aşı politikasına sert tepki gösterdi.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Galli "COVID-19'dan iyileşenlere de aşı yapıyorlar. Aklımı kaçırmak üzereyim" dedi.
Galli "İtalya'da COVID-19'dan kurtulan 2 milyondan fazla kişi var. Hiçbir bilimsel veri, onların durumu için aşının acil gerekliliğini belirtmiyor. İyileşmiş olanlara, en azından biz daha fazla şey öğrenene kadar aşı uygulanmamalıdır" dedi.
Ülkesindeki aşı karşıtı sağlık çalışanlarına da tepki gösteren Galli, "Doktorlar ve hemşireler COVID-19 aşısı yaptırmalı. Sağlık sektöründe çalışan ve aşıyı reddedenler acilen iş değiştirmeli ve yasal olarak soruşturulmalıdır. Bu, bilimsel hiçbir yanı olmayan, hastalara karşı sorumsuz ve haksız bir tutumdur" dedi.