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  3. 14 Ocak 2021 18:05

Uzman isimden aşı sıralamasına tepki: Aklımı kaçırmak üzereyim

İtalya'da Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Massimo Galli, ülkesinde uygulanan aşı sıralamasına tepki gösterdi.

Uzman isimden aşı sıralamasına tepki: Aklımı kaçırmak üzereyim

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Massimo Galli, ülkesinin koronavirüs ve aşı politikasına sert tepki gösterdi.

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Uzman isimden aşı sıralamasına tepki: Aklımı kaçırmak üzereyim

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Galli "COVID-19'dan iyileşenlere de aşı yapıyorlar. Aklımı kaçırmak üzereyim" dedi.

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Uzman isimden aşı sıralamasına tepki: Aklımı kaçırmak üzereyim

Galli "İtalya'da COVID-19'dan kurtulan 2 milyondan fazla kişi var. Hiçbir bilimsel veri, onların durumu için aşının acil gerekliliğini belirtmiyor. İyileşmiş olanlara, en azından biz daha fazla şey öğrenene kadar aşı uygulanmamalıdır" dedi.

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Uzman isimden aşı sıralamasına tepki: Aklımı kaçırmak üzereyim

Ülkesindeki aşı karşıtı sağlık çalışanlarına da tepki gösteren Galli, "Doktorlar ve hemşireler COVID-19 aşısı yaptırmalı. Sağlık sektöründe çalışan ve aşıyı reddedenler acilen iş değiştirmeli ve yasal olarak soruşturulmalıdır. Bu, bilimsel hiçbir yanı olmayan, hastalara karşı sorumsuz ve haksız bir tutumdur" dedi.

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