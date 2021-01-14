Uzman isimden aşı sıralamasına tepki: Aklımı kaçırmak üzereyim

Ülkesindeki aşı karşıtı sağlık çalışanlarına da tepki gösteren Galli, "Doktorlar ve hemşireler COVID-19 aşısı yaptırmalı. Sağlık sektöründe çalışan ve aşıyı reddedenler acilen iş değiştirmeli ve yasal olarak soruşturulmalıdır. Bu, bilimsel hiçbir yanı olmayan, hastalara karşı sorumsuz ve haksız bir tutumdur" dedi.



