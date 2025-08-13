Uzman isimden Borsa İstanbul için dikkat çeken tahmin
Borsa İstanbul'da BIS100 endeksi yeniden 11 bin puanın üzerini test etti. Peki yükseliş devam edecek mi? Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, borsaya ilişkin tahminlerini paylaştı.
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, küresel ve yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barışık “Endeks kısa vadede 11.200 seviyesini aşması durumunda 12.300-12.500 bandına hareket edebilir. Orta-uzun vadede ise 12.500 üzerinde 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. En kötüsünün geride kaldığını düşünüyoruz” dedi.
ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yeni adımların sürekli ertelenmesinin artık piyasalarda güçlü bir volatilite yaratmadığını belirten Barışık, “Piyasalar bu ertelemelere alıştı. Önümüzdeki süreçte taraflar muhakkak ki anlaşacaktır. Ancak Çin, nadir elementler ve üretim kapasitesiyle elini güçlü tutuyor. ABD ise içerideki maliyet artışlarını sınırlamak için olumlu mesajlar vermeye çalışıyor” diye konuştu.
Barışık, “Fed hem enflasyonu hem istihdamı dikkate alıyor. Son istihdam verisinin düşük gelmesi, faiz indirim beklentisini artırdı. Bizim beklentimiz, Eylül’de Fed’in faiz indireceği yönünde ve piyasa da bunu yüzde 90 oranında fiyatlıyor” ifadelerini kullandı.
Barışık, “Yıl sonuna kadar üç toplantı kaldı. Politika faizinde kademeli geri çekilmeler olacağını düşünüyoruz. 36-37 bandına, hatta sürpriz olursa biraz altına inilebilir. Bu seviyelerde bir faiz, hem kur istikrarını hem de Borsa İstanbul’u destekler” dedi.
Barışık, “Bu tabana yayılan bir trend ve kalıcı olma ihtimali yüksek. Enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisi azalıyor, finansman giderleri düşüyor. İkinci çeyrekle birlikte birçok sektörde toparlanma görüyoruz. Hem şirketler için finansman, hem de yatırımcılar için alternatif bir araç. Konut ve altın Türk yatırımcısının en çok sevdiği varlıklar. Bu tip enstrümanlar, yatırımcıyı borsaya yakınlaştırır” diye konuştu.