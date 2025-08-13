Uzman isimden Borsa İstanbul için dikkat çeken tahmin

Barışık, “Yıl sonuna kadar üç toplantı kaldı. Politika faizinde kademeli geri çekilmeler olacağını düşünüyoruz. 36-37 bandına, hatta sürpriz olursa biraz altına inilebilir. Bu seviyelerde bir faiz, hem kur istikrarını hem de Borsa İstanbul’u destekler” dedi.

Barışık, “Bu tabana yayılan bir trend ve kalıcı olma ihtimali yüksek. Enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisi azalıyor, finansman giderleri düşüyor. İkinci çeyrekle birlikte birçok sektörde toparlanma görüyoruz. Hem şirketler için finansman, hem de yatırımcılar için alternatif bir araç. Konut ve altın Türk yatırımcısının en çok sevdiği varlıklar. Bu tip enstrümanlar, yatırımcıyı borsaya yakınlaştırır” diye konuştu.