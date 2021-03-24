Uzman isimden ''çift maske ve mesafe'' uyarısı

Yeni varyantının eskiye göre farkı bulaştırıcılık daha da arttı. Hastalık biraz daha ağır seyrediyor. Çin ile İngiltere varyantını karşılaştırdığımızda bulaştırıcılık çok daha yüksek. Bunun anlamı tek maske yetmiyor. Kapalı alanı girdiğimizde çift maske kullanmak daha uygundur. Mesafe 1-1,5 metre değil en az 2 metre ve daha fazlası olmalıdır. Mümkün olunduğu sürece şu süreçte toplu taşıma araçlarını kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Kafeterya ve restoranlarda yemek için maske çıkarılması nedeniyle bulaş riski artıyor" diye konuştu.