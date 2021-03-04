Uzman isimden çok çarpıcı açıklama: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

'Verileri gördükten sonra uyuyamadım'

Seattle merkezli Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü Murray, verileri gördükten sonra "uyuyamadım" diyor

Reuters'ın salgını yakından takip eden veya etkisini azaltmak için çalışan 18 uzmanla yaptığı röportajlara göre bilim insanları arasında yeni bir fikir birliği ortaya çıkıyor.

Birçoğu, geçtiğimiz yılın sonlarında salgına karşı yaklaşık yüzde 95 etkinliğe sahip iki aşı buluşunun, kızamıkta olduğu gibi, virüsün büyük ölçüde kontrol altına alınabileceği umudunu nasıl alevlendirdiğini anlattı.