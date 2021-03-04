Uzman isimden çok çarpıcı açıklama: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Washington Üniversitesi hastalık uzmanı Chris Murray, koronavirüs pandemisiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Murray, yakın zamana kadar, birkaç etkili aşının keşfinin, ülkelerin sürü bağışıklığına ulaşmalarına yardımcı olabileceği veya aşılama ve önceki enfeksiyon kombinasyonu yoluyla bulaşmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırabileceği konusunda umutluydu. Ancak geçen ay, Güney Afrika'daki bir aşı denemesinden elde edilen veriler, yalnızca hızla yayılan bir koronavirüs varyantının aşının etkisini azaltabileceğini değil, aynı zamanda daha önce enfekte olmuş kişilerde doğal bağışıklıktan da kurtulabileceğini gösterdi.
'Verileri gördükten sonra uyuyamadım'
Seattle merkezli Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü Murray, verileri gördükten sonra "uyuyamadım" diyor
Reuters'ın salgını yakından takip eden veya etkisini azaltmak için çalışan 18 uzmanla yaptığı röportajlara göre bilim insanları arasında yeni bir fikir birliği ortaya çıkıyor.
Birçoğu, geçtiğimiz yılın sonlarında salgına karşı yaklaşık yüzde 95 etkinliğe sahip iki aşı buluşunun, kızamıkta olduğu gibi, virüsün büyük ölçüde kontrol altına alınabileceği umudunu nasıl alevlendirdiğini anlattı.
'Virüs yıllarca önemli bir hastalık ve ölüm yüküne neden olabilir'
Ancak uzmanlar son haftalarda Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen yeni varyantlara ilişkin verilerin, bu iyimser havayı dağıttığından da bahsediyor.
Onlar artık SARS-CoV-2'nin sadece endemik bir virüs olarak kalmayacağına, topluluklarda dolaşmaya devam edeceğine, aynı zamanda muhtemelen yıllarca önemli bir hastalık ve ölüm yüküne neden olacağına inanıyor.
Sonuç olarak bilim insanları, Covid-19 dalgalanmaları sırasında özellikle yüksek risk altındaki kişiler için rutin maske takma ve kalabalık yerlerden kaçınma gibi önlemler almaya devam etmeyi bekleyebileceklerini söyledi.
Murray de dahil olmak üzere bazı bilim insanları, görünümün iyileşebileceğini kabul ediyor.
Rekor hızda geliştirilen yeni aşılar, enfeksiyonun nedeni yeni varyantlar olsa bile, hastaneye yatışları ve ölümleri önlüyor gibi görünüyor. Birçok aşı geliştiricisi, varyantlara karşı yüksek düzeyde etkinliği koruyabilecek destek aşıları ve yeni aşılamalar üzerinde çalışıyor ve bağışıklık sisteminin virüsle savaşma yeteneği hakkında öğrenilecek çok şey olduğunu söylüyor.