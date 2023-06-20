Uzmanı anlattı: Kurban eti nasıl pişirilmeli?

Adana Kebap tarifi hakkında da bilgiler veren Yaşar Aydın, “Adana Kebap yapmak için öncelikle et, güzelce zırhtan geçirilmeli. Daha sonra biber ve tuzla avcar yapılmalı. Ardından mangala eti atacaksın ve biraz piştikten sonra çevireceksin o zaman et ve şiş birbirini tutar. Vatandaşlar yağ ve eti kıvamında ayarlamalı. Etin az ve çok pişmesi vatandaşlara kalmış. Damak zevklerine nasıl hitap ediliyorsa o şekilde pişirilmeli” diye konuştu.