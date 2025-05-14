Uzmanından gram altın yatırımcısına kritik uyarı: ''Bu seviye geçilmeden yükseliş zor''
Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yatırımcıları uyararak kritik seviyeleri paylaştı.
Rekorlara doymayan altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Ons altın 3 bin 180 dolara çekilerek hafta başından bu yana yüzde 4'ün üzerinde kayıp yaşadı. Gram altın ise son bir ayın en düşük seviyesi olan 3 bin 955 lirayı gördü. Altındaki sert düşüşün ardından yatırımcılar ''Yükseliş bitti mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
A Para yayınında altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ''Yatırımcıların dikkatli olması lazım'' diyerek uyarıda bulundu. Ergezen, altın için kritik seviyeleri de paylaştı.
Uzman ismin açıklamaları şu şekilde:
"Ons altının yükselmesinde birkaç tane sebep vardı ve bu sebeplerden en güçlüleri bir tarafta tarife savaşlarının getirdiği belirsizlik, diğer tarafta ise jeopolitik riskler. Şimdi bu hafta içerisinde atılan iki adım aslında bunların giderilmesine yönelik. Bu anlamda da buradaki risklerin azalmaya başladığını, risk fiyatlamasının da düştüğünü söyleyebiliriz. O yüzden de zaten iki defa 3400 dolar üzerine çıkmasına rağmen ons altının buradan ciddi satışlarla geri döndüğünü görüyoruz. Kar satışlarının geldiğini görüyoruz.
Ama 3220 seviyesinin altında bir kapanış ise şimdilik görmüyoruz. Neden görmüyoruz peki? Biraz önce de söylediğim gibi ilk adımlar atıldı ama hala bir belirsizlik ve endişe var. Bunların giderildikten sonra veya bunun devam etmesi durumunda yani atılan adımların devam etmesi ve alınan kararlardaki istikrar aslında burada ons altında gerilemeye neden olabilir. Hem jeopolitik risklerin hem buradaki tarife savaşlarıyla oluşan belirsizliğin gitmesi burada risk fiyatlamasını azalmasına yol açacaktır.