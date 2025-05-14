Uzmanından gram altın yatırımcısına kritik uyarı: ''Bu seviye geçilmeden yükseliş zor''

Ama 3220 seviyesinin altında bir kapanış ise şimdilik görmüyoruz. Neden görmüyoruz peki? Biraz önce de söylediğim gibi ilk adımlar atıldı ama hala bir belirsizlik ve endişe var. Bunların giderildikten sonra veya bunun devam etmesi durumunda yani atılan adımların devam etmesi ve alınan kararlardaki istikrar aslında burada ons altında gerilemeye neden olabilir. Hem jeopolitik risklerin hem buradaki tarife savaşlarıyla oluşan belirsizliğin gitmesi burada risk fiyatlamasını azalmasına yol açacaktır.