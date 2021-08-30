Uzmanlar açıkladı: 3 doz Sinovac mı? 2 doz Sinovac 1 doz Biontech mi daha etkili?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için aşılama tüm hızıyla devam ederken uzmanlar kafa karıştıran sorulara yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'daki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının 1 Temmuz'dan itibaren üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirmişti. Bu kapsamda, ülke genelinde Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için birinci ve ikinci doz aşıların yapılmasına hızla devam edilirken temmuz itibarıyla üçüncü dozların uygulanmasına da başlandı.
2 doz Sinovac olmuş vatandaşların, 3. doz aşısını Biontech yaptırabileceğini bildiren Bakan Koca’nın açıklamasından sonra aşıların birlikte kullanıldığı takdirde etkisi merak konusu oldu. Dünya genelinde etkisini göstermeye başlayan 'Delta virüsü'ne karşı aşıların etkinliğine dikkat çeken Dr. Songül Özer ve Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bilgilendirici açıklamalarda bulundu. İşte, Sinovac ve Biontech aşılarının etkisine dair merak edilenler…
Biontech aşısı olanların 3. doza ihtiyacı var mı?
Songül Özer: Kişi eğer ilk iki aşısını Biontech olduysa şu anki bilgimize göre, üçüncü doz aşıya 9 ile 12 ay süresince ihtiyaçları yok. Yani biraz daha açık söyleyeyim: İlk iki doz Biontech olduysa, ikinci dozdan 9 ay veya 12 sonrasına kadar herhangi bir marka fark etmez aşılanmasına ihtiyaç yok diye biliyoruz şu anda. Ama 12 ay sonra yeniden aşılanmaya ihtiyaçları olacak mı? Muhtemelen olacak ve belki de o zaman Biontech aşısının da güncellenmiş haliyle, belki yeni bir aşı çıkacak onunla aşılanacağız. Ama şu anda öyle bir bilgimiz yok. Bir yıl süreyle üçüncü doz aşıyı olmalarına gerek yok.
Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu: İlk varyant olan Alfa'ya nazaran Delta önemli ölçüde bir dönüm noktası. BioNTech aşısı, inaktif aşıya göre daha yüksek etkinlik gösterdiği için 3. doz aşılamayı şu anda gerektirmiyor. Yine de varyantın seyrine göre bu durum, gelecekte yeniden değerlendirilebilir.
3.dozu Biontech olanlar delta varyantına karşı korunmuş olur mu?
Songül Özer: Tek dozla Biontech’in ortalama olarak yüzde 36 civarında, yüzde 40’lara yakın bir oranda delta varyantına karşı koruduğunu biliyoruz. Yani bu soruya ‘evet’ korunmuş oluyorlar yanıtını verebiliriz. Tabii ki tek doz Biontech’le koruyuculuk oranı çok yüksek değil ama sıfır da değil, yani yüzde 40.
Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu: Delta varyantına karşı tek doz BioNTech %33, çift doz %88 koruyor. Ancak yeni varyantın aşılara karşı direnci daha fazla. 3. doz aşı bizi koruyacak ancak aşı etkinliği, giderek daha da düşebilir. BioNTech aşısının etkinliği, Sinovac aşısına kıyasla daha fazla olduğu için Delta varyantına karşı daha etkili olduğunu ve önlemlere de uyulmasıyla beraber koruma sağlayacağını söylemek, yanlış olmaz.