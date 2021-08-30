Uzmanlar açıkladı: 3 doz Sinovac mı? 2 doz Sinovac 1 doz Biontech mi daha etkili?

Biontech aşısı olanların 3. doza ihtiyacı var mı?

Songül Özer: Kişi eğer ilk iki aşısını Biontech olduysa şu anki bilgimize göre, üçüncü doz aşıya 9 ile 12 ay süresince ihtiyaçları yok. Yani biraz daha açık söyleyeyim: İlk iki doz Biontech olduysa, ikinci dozdan 9 ay veya 12 sonrasına kadar herhangi bir marka fark etmez aşılanmasına ihtiyaç yok diye biliyoruz şu anda. Ama 12 ay sonra yeniden aşılanmaya ihtiyaçları olacak mı? Muhtemelen olacak ve belki de o zaman Biontech aşısının da güncellenmiş haliyle, belki yeni bir aşı çıkacak onunla aşılanacağız. Ama şu anda öyle bir bilgimiz yok. Bir yıl süreyle üçüncü doz aşıyı olmalarına gerek yok.

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu: İlk varyant olan Alfa'ya nazaran Delta önemli ölçüde bir dönüm noktası. BioNTech aşısı, inaktif aşıya göre daha yüksek etkinlik gösterdiği için 3. doz aşılamayı şu anda gerektirmiyor. Yine de varyantın seyrine göre bu durum, gelecekte yeniden değerlendirilebilir.