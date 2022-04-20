Uzmanlar açıkladı: Sağlıklı bir ilişkinin sırrı nedir?
Uzmanlar açıklık ve dürüstlüğe dayalı bir kavganın ilişki için sağlıklı olabileceğini düşünüyor. İşte sağlıklı bir ilişkinin tüm detayları.
Düşüncelerinizi gizlemek ve söyleyeceklerinizi içinizde tutmak yerine her şeyi olduğu gibi konuşmak belki de sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olabilir. Uzmanlara göre, kavga etmek ve bu esnada açık ve dürüst olmak en iyi iletişim şekli olabilir.
Florida Üniversitesi Psikoloji Profesörü Jim McNulty, insanların açıkça duygularını dile getirmesinin iki tarafın da leyhine olduğunu açıklıyor. Bir şeyleri ima etmenin, sarkastik olmanın veya kinayeli konuşmanın hiçbir ilişkiyi ileriye götürmediğini belirten McNulty, dürüst olmanın önemine vurguda bulunuyor.
AÇIKÇA DİLE GETİRMEKTEN KORKMAYIN
Her bireyin farklı bakış açısı vardır ve bunları dile getirmekten korkmamak gerekiyor. Önemli olan farklılıklara saygı duymak ve fikir ayrılıklarında yapıcı olmak.
SORUNLARINIZI GİZLEMEYİN
Partnerler bir konuda farklı fikirlere sahip olduklarını fark ettiğinde susmayı tercih edebiliyor. Kavga etmeyi engellemek için susmak, ilişkiniz için ciddi bir hata olabilir.
Kavga etmeyi ertelemek aslında konuşmayı yani iletişimi ertelemek anlamına geliyor. Bu da gizlenen sorunların birikmesine sebep oluyor. İlişkinin temelinde yatan güven ve dürüstlük duygusu ise zamanla yok oluyor.
Eğer karşınızdaki kişi sizi rahatsız eden şeyi bilmezse nasıl değişebilir, nasıl hatasını telafi edebilir?