Uzmanlar açıkladı; Sinovac aşısı olanlar dikkat:!
Türkiye'de koronavirüse karşı ilk uygulanan aşı olan Sinovac aşısı için uzmanlar "Sadece iki doz Sinovac aşısı olanlar artık aşısız sayılmalı" uyarısını yaptı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz on ayda toplamda 55 milyon birinci doz, 48 milyon ikinci doz ve 11 milyon üçüncü doz aşı yapıldı. Uzmanlara göre toplum bağışıklığı sağlanamadı, sadece iki doz Sinovac aşısı olanlar ise artık aşısız sayılıyor.
BBC Türkçe'nin haberine göre; Türkiye'nin günlük aşılama oranında dramatik bir düşüş yaşandığını söyleyen uzmanlar, resmi verilere göre şu anda Türkiye'de günde yaklaşık 200 bin doz aşı yapıldığını ifade ediyor.
Bu sayının Ağustos ayında bir milyon dozdan fazla olduğu göz önüne alındığında, Türkiye'nin aşılama oranında neredeyse beşte bir seviyesine gerilediği anlaşılıyor.
Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 31 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan, çalıştığı aile sağlığı merkezinde artık günde bir flakon (6 kişilik aşı paketi) bile aşı yapmadıklarını anlatıyor:
"Günde ortalama 12-13 flakon aşı yaparken, bugün bir flakon yapabilir miyiz endişe ediyoruz. Geçen gün altı kişiyi yan yana getiremedik, bekleyenleri gönderdik. Çünkü altı kişi bir araya gelmeden bu aşıları yapamıyoruz."
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları'na göre, toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için, en geç 3-4 ay içerisinde toplumun yüzde 70'inin aşılanabilmesi gerekiyordu ancak Türkiye, bu hedeften çok uzakta kaldı: