Uzmanlar açıkladı; Sinovac aşısı olanlar dikkat:!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz on ayda toplamda 55 milyon birinci doz, 48 milyon ikinci doz ve 11 milyon üçüncü doz aşı yapıldı. Uzmanlara göre toplum bağışıklığı sağlanamadı, sadece iki doz Sinovac aşısı olanlar ise artık aşısız sayılıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Türkiye'nin günlük aşılama oranında dramatik bir düşüş yaşandığını söyleyen uzmanlar, resmi verilere göre şu anda Türkiye'de günde yaklaşık 200 bin doz aşı yapıldığını ifade ediyor.