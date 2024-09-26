Uzmanlar tartışma yaratan konuya noktayı koydu: Fon mu ve mevduat faizi mi?
Son yıllarda yatırım fonlarına kıyasla düşük kalan TL mevduat faizleri, sıkı para politikaları sayesinde yeniden cazip bir noktaya geldi. Peki, bu süreçte yatırımcılar için daha avantajlı olan hangisi? Uzman isimler yanıtladı...
Son 3 yılda yatırım fonlarının sağladığı getirilere kıyasla düşük kalan TL mevduat faizi, uygulanan sıkı para politikaları sonrası yatırım fonları ile rekabet edecek düzeye geldi.
1 / 12
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Yağız Oral, 2021 yılında yatırım fonlarının ortalama getirisi %41 iken, mevduat faizinin %18'de kaldığını belirtti.
2 / 12
Oral, bu yıl ise getiri oranlarının %41-42 seviyelerinde olduğunu ve iki yatırım aracı arasında başa baş bir durumun oluştuğunu ifade etti.
3 / 12
Mevduat Faizinde Artış
Parasal sıkılaşma ve Türk lirası tasarruflarını artırmaya yönelik adımlar, mevduat faizlerini yukarı çekti. 2023 yılında TL mevduat faizlerinin getirisi %28 seviyesinde kalırken, yatırım fonları %57 getiri sağladı.
4 / 12