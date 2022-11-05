Uzmanlar uyardı: Bir sıcak, bir soğuk havalara hazır olun... Pastırma yazı öncesi...

Geçtiğimiz ekim ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar akıllara "pastırma yazı"nı getirse de bu havalar kasım ayınının 2. haftasıyla beraber başlıyor. Beklenen "pastırma sıcakları" öncesi ise havaların bir hayli soğuk geçeceği konusunda uyarılar gelirken kısa süreceği de tahmin ediliyor.