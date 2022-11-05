Uzmanlar uyardı: Bir sıcak, bir soğuk havalara hazır olun... Pastırma yazı öncesi...
Meteoroloji ve uzmanlar, önümüzdeki günler için vatandaşlara uyarıda bulundu.
Geçtiğimiz ekim ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar akıllara "pastırma yazı"nı getirse de bu havalar kasım ayınının 2. haftasıyla beraber başlıyor. Beklenen "pastırma sıcakları" öncesi ise havaların bir hayli soğuk geçeceği konusunda uyarılar gelirken kısa süreceği de tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün (5 Kasım Cumartesi) hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. Haftalık raporda ise pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşüşe geçeceği, Doğu ve Karadeniz bölgelerinde yüksek yerlerin kar yağışı alabileceği belirtildi.
UZMANLAR DA UYARDI
Sosyal medyada yaptığı hava durumu paylaşımlarıyla bilinen meteorooji uzmanı Kerem Ökten de önümüzdeki haftalar için soğuk hava uyarısı yaptı. Paylaşımında, "Yarın (Cumartesi) ülke genelinde hava, bahar değerlerinde. Sıcaklıklar artıyor. Yarın İstanbul 23 derece. Gezin dolaşın. Tadını çıkarın. Havalar hafta başı soğumaya başlıyor." dedi.
SICAK HAVALAR ÖNCESİ KAR GELEBİLİR
Öte yandan Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, pastırma sıcakları ve öncesinde beklenen hava durumuna ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu ve sıcak havalar öncesi kar yağışı gerçekleşme ihtimali olduğunu söyledi.