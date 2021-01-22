Uzmanlar uyardı! Bu ağrılar koronavirüs habercisi olabilir
Sırt, eklem, kas ve vücut ağrılarının Covid-19 öncü belirtisi olabileceğini belirten uzmanlar, vatandaşları ihmal konusunda uyarıyor.
Prof. Dr. Füsun Eroğlu, Covid-19'la ilgili yaşanan sırt, eklem, kas ve vücut ağrılarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Covid-19 hastalığının en sık görülen erken semptomlarının öksürük, baş ağrısı ve ateş olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Füsun Eroğlu, “Ancak son zamanlardaki kanıtlar, hastalığın başlangıç bulgularının sinir sistemi ve kas iskelet sistemi semptomları ile başvurmaktadır.
Bu tür semptomların tanınması, hastalığın erken teşhisine ve önlenmesine yardımcı olabilir. Benzer şekilde, bu tür semptomların tedavisinin planlanmasına ve uzun vadede başka komplikasyonların önlenmesine yardımcı olacaktır” dedi.
Hastaların hareketleri kısıtlanabilir
Covid-19'un neden olduğu kas-iskelet sistemine ait miyalji (kas romatizması), sırt ağrısı, kas güçsüzlüğü, iskelet kası hasarı, artralji (Eklem ağrısı), görülme sıklığının % 1 ile% 35 arasında değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Füsun Eroğlu, “Bu semptomlar, hastaların yürüme gibi günlük yaşam aktivitelerini yapamamasına neden olabilir.