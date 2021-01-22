Uzmanlar uyardı! Bu ağrılar koronavirüs habercisi olabilir

Covid-19 hastalığının en sık görülen erken semptomlarının öksürük, baş ağrısı ve ateş olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Füsun Eroğlu, “Ancak son zamanlardaki kanıtlar, hastalığın başlangıç bulgularının sinir sistemi ve kas iskelet sistemi semptomları ile başvurmaktadır.

