Uzmanlar uyardı! Koronavirüs kalp hastalıklarına neden olabiliyor

Diyarbakır'da özel hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, kronik kalp rahatsızlığı olup, koronavirüse yakalanan hastalara daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. 45 yaşındaki bir hastada gözlenen bu yeni durum ile koronavirüsün olumsuz başka bir seyri beraberinde getirebileceği ortaya çıkmış oldu.

