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  3. 05 Ekim 2020 16:27

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs kalp hastalıklarına neden olabiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, koronavirüs bulaşan kişilerde kalp hastalığı gelişebildiğini belirtti.

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs kalp hastalıklarına neden olabiliyor

Diyarbakır'da özel hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, kronik kalp rahatsızlığı olup, koronavirüse yakalanan hastalara daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. 45 yaşındaki bir hastada gözlenen bu yeni durum ile koronavirüsün olumsuz başka bir seyri beraberinde getirebileceği ortaya çıkmış oldu.

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Uzmanlar uyardı! Koronavirüs kalp hastalıklarına neden olabiliyor

KALP HASTASI BİRİ YAKALANIRSA DAHA VAHİM
Kalp hastalarının koronavirüse yakalanmalarıyla süreci daha ciddi geçirebileceklerine dikkat çeken Akdağ, "Covid-19 pıhtı oluşumunu tetiklediği için kalp krizine yol açabiliyor. Kalp kasını tutarak miyokardit dediğimiz kalp yetmezliğine yol açabiliyor.

Öte yandan kalbimizin etrafını saran zarda bulunan sıvının artmasına ve iltihaplanmasına yol açabiliyor ve ritim bozukluğu yapabiliyor.

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Uzmanlar uyardı! Koronavirüs kalp hastalıklarına neden olabiliyor

Bu anlattığımız hasta gruplarından hepsiyle karşılaştık. Bu komplikasyonlar hastalığın aktif döneminde olabileceği gibi sonrasında da görülebilir" diye konuştu.

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Uzmanlar uyardı! Koronavirüs kalp hastalıklarına neden olabiliyor

45 YAŞINDAKİ HASTA POZİTİF ÇIKTIKTAN 10 GÜN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Bazı hastalarda, koronavirüsü atlattıktan birkaç hafta sonra nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinin geliştiğini aktaran Doç. Dr. Akdağ, koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesine dair şunları kaydetti:

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