Uzmanlar uyardı! Koronavirüs kalp hastalıklarına neden olabiliyor
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, koronavirüs bulaşan kişilerde kalp hastalığı gelişebildiğini belirtti.
Diyarbakır'da özel hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, kronik kalp rahatsızlığı olup, koronavirüse yakalanan hastalara daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. 45 yaşındaki bir hastada gözlenen bu yeni durum ile koronavirüsün olumsuz başka bir seyri beraberinde getirebileceği ortaya çıkmış oldu.
KALP HASTASI BİRİ YAKALANIRSA DAHA VAHİM
Kalp hastalarının koronavirüse yakalanmalarıyla süreci daha ciddi geçirebileceklerine dikkat çeken Akdağ, "Covid-19 pıhtı oluşumunu tetiklediği için kalp krizine yol açabiliyor. Kalp kasını tutarak miyokardit dediğimiz kalp yetmezliğine yol açabiliyor.
Öte yandan kalbimizin etrafını saran zarda bulunan sıvının artmasına ve iltihaplanmasına yol açabiliyor ve ritim bozukluğu yapabiliyor.
Bu anlattığımız hasta gruplarından hepsiyle karşılaştık. Bu komplikasyonlar hastalığın aktif döneminde olabileceği gibi sonrasında da görülebilir" diye konuştu.