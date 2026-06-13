Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?

KURT: LGS 2026, KAVRAMSAL ÖĞRENMEYİ VE SÜREÇ ODAKLI KAZANIMLARI MERKEZE ALAN BİR SINAVDI

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt’un 2026 LGS Sınavındaki değerlendirmeleri şöyle oldu:

“LGS 2026, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, çıkarım yapma ve bilgiyi farklı bağlamlara transfer edebilme becerilerini ölçen dengeli bir sınav olarak öne çıktı. Tüm derslerde kavramsal öğrenmeyi ve süreç odaklı kazanımları merkeze alan bir yaklaşımın benimsendiği görüldü. Özellikle Türkçe, Fen Bilimleri ve İngilizce testlerinde dikkatli okuma, görsel analiz ve yorumlama becerileri ön plana çıkarken; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında da tarihsel bağlamı doğru değerlendirme, kavram bilgisi ve analitik düşünme becerileri ölçüldü. LGS 2026’da özellikle Matematik ve Türkçe soruları belirleyici oldu diyebiliriz. Türkçe sınavı öğrencilerin, görsel okuma, anlam kurma ve metin yorumlama becerilerini değerlendirmiştir. Bu yönüyle sınavın, Maarif Modeli’nin temel hedefleriyle örtüştüğü söylenebilir. Matematik testinde yer alan sorular, işlem basamağı içeren ve öğrencilerin analiz ile yorumlama becerilerini daha yoğun şekilde kullanmalarını gerektiren bir yapıya sahipti. MEB’in örnek soruları ve öğretim programlarıyla uyumlu hazırlanan sınav, düzenli çalışan, öğrenmeyi içselleştiren ve yıl boyunca disiplinli bir şekilde hazırlanan öğrencilerin başarılarını ortaya koyabilecekleri adil ve ayırt edici bir yapıya sahipti.”