Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı LGS 2026 maratonu tamamlandı. Sınavın hemen ardından değerlendirmelerde bulunan eğitimciler, ''LGS’de Türkçe ve Matematik soruları belirleyici oldu'' dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla bugün 4 bin 244 okulda başarıyla tamamlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından analizlerde bulunan Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve ortaokul bölüm başkanları, LGS 2026’nın ezberden ziyade kavramsal öğrenmeyi ölçtüğünü belirtti. Kurt, bu yıl liselere yerleşecek öğrenciler için özellikle Matematik ve Türkçe sorularının belirleyici rol oynayacağını vurguladı.
KURT: LGS 2026, KAVRAMSAL ÖĞRENMEYİ VE SÜREÇ ODAKLI KAZANIMLARI MERKEZE ALAN BİR SINAVDI
Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt’un 2026 LGS Sınavındaki değerlendirmeleri şöyle oldu:
“LGS 2026, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, çıkarım yapma ve bilgiyi farklı bağlamlara transfer edebilme becerilerini ölçen dengeli bir sınav olarak öne çıktı. Tüm derslerde kavramsal öğrenmeyi ve süreç odaklı kazanımları merkeze alan bir yaklaşımın benimsendiği görüldü. Özellikle Türkçe, Fen Bilimleri ve İngilizce testlerinde dikkatli okuma, görsel analiz ve yorumlama becerileri ön plana çıkarken; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında da tarihsel bağlamı doğru değerlendirme, kavram bilgisi ve analitik düşünme becerileri ölçüldü. LGS 2026’da özellikle Matematik ve Türkçe soruları belirleyici oldu diyebiliriz. Türkçe sınavı öğrencilerin, görsel okuma, anlam kurma ve metin yorumlama becerilerini değerlendirmiştir. Bu yönüyle sınavın, Maarif Modeli’nin temel hedefleriyle örtüştüğü söylenebilir. Matematik testinde yer alan sorular, işlem basamağı içeren ve öğrencilerin analiz ile yorumlama becerilerini daha yoğun şekilde kullanmalarını gerektiren bir yapıya sahipti. MEB’in örnek soruları ve öğretim programlarıyla uyumlu hazırlanan sınav, düzenli çalışan, öğrenmeyi içselleştiren ve yıl boyunca disiplinli bir şekilde hazırlanan öğrencilerin başarılarını ortaya koyabilecekleri adil ve ayırt edici bir yapıya sahipti.”
‘MATEMATİK TESTİNDE İŞLEM VE YORUMLAMA BECERİSİ SORULDU’
Uğur Okulları Ortaokul Matematik Bölüm Başkanı Ahmet Öner ise “Matematik testinde MEB müfredatına uyumlu, bilgiyi sorgulayan, 4 adet basit kazanımla çözülebilen soruların yanında üst düzey bilgi ve beceriyi ölçen 5 soru da yer aldı. MEB müfredatına göre düzenli çalışan, bilgiyi sorgulayan, araştıran ve yıl boyunca yayımlanan MEBİ ve okullarda gerçekleştirilen deneme sınavlarındaki sorular doğrultusunda hazırlanan denemelere giren; deneme sonrasında çözemediği soruları araştırıp sorgulayan öğrenciler Matematik testinde başarılı olacaklardır.Matematik testindeki sorular, geçen yıllardaki sorulara göre daha fazla işlem gerektiren ve üst düzey yorum becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur” dedi.
‘FEN BİLİMLERİNDE DİKKATLİ OKUMA VE GÖRSEL ANALİZ BECERİLERİ ÖNE ÇIKTI’
Uğur Okulları Ortaokul Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Burcu Solak da “Fen Bilimleri sınav soruları, bilgi düzeyinin yanında okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, karşılaştırma ve çıkarım yapma becerilerini ölçen nitelikte hazırlanmıştır. Sorularda metinlerin daha ön planda olduğu ancak deney düzenekleri, görseller, grafikler ve tabloların da kullanıldığı görülmüştür. Bu nedenle konu bilgisinin yanında öğrencilerin verilen bilgileri dikkatli okuması, görselleri doğru analiz etmesi ve olaylar arasında bağlantı kurması gerekmiştir. Özellikle deneysel süreçlerin sorgulandığı sorularda bilimsel düşünme becerilerinin ön plana çıktığı söylenebilir. Günlük hayattan örneklere yer verilerek güncel konular da kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitesinden topraklamaya dair bir soru diğer yıllardan farklı olarak dikkat çeken soru tipi olmuştur. “Madde Döngüleri” konusuyla ilgili geçen yıllara nazaran azot döngüsü yerine karbon döngüsü sorulmuştur. “Katı Basıncı” sorusu da geçen yıllara nazaran görsel değil metin ağırlıklı oluşturulmuştur. “Öz Isı” sorusu geçen yıllarda grafikle ilişkilendirilmişken bu yıl metin ağırlıklı bir soru olarak öğrencilerin karşısına çıkmıştır. Sınavdaki soruların dikkatli değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Sınav, bütün ünitelerden soru içermesi bakımından kapsayıcı niteliktedir. Genel olarak sınavın geçen yıllara kıyasla orta düzey zorluğa sahip olduğu söylenebilir” diye konuştu.