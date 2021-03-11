Uzmanlardan ''çift maske'' uyarısı

'VİRÜSÜN HASTALANDIRICI ÖZELLİĞİ DÜŞTÜ'

Mutant virüs hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, bulaş hızının arttığına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Vaka sayısında Samsun'un birinci sırada olduğunu hatırlatan Dr. Dikmen, "Mutant virüsler, virüsün genetik yapısında meydana gelen değişliktir ve bulaşması daha kolaydır. Bu da genel olarak insanlığın lehine olan bir durumdur ama Covid-19'da daha bilmediğimiz şeyler var. Şu an, Covid-19'u, gençler daha kolay atlatılıyor ama ileri yaş ve ek hastalığı olan kişiler ise ağır geçiriyor. Bunun için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Konuştuğumuz insanlarla sosyal mesafemize dikkat etmeliyiz, 1,5 metre diyorduk, artık bunu 2 metreye çıkarmalıyız. 15-20 dakika konuşmayalım, bunu 10 dakikaya indirelim, 2 maske takalım. Bunlara dikkat etmeliyiz. Geçen yıla göre virüsün hastalandırıcı özelliği düştü, yine ölüm oranları biraz daha düştü. Ancak her şey bitmiş değil, pandemi devam ediyor, aşılanma süreci olacak. Uzun süre temastan kaçınmalıyız, uyarıları dikkate almalıyız, inşallah yaz ayında güzel günler göreceğiz" diye konuştu.