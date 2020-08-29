Uzmanlardan İstanbul için toplu taşıma uyarısı!
İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu’nun başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, okulların açılmasıyla toplu ulaşımdaki talep artışının salgın tablosunu olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.
Kovid-19 salgının en yoğun yaşandığı Nisan, Mayıs aylarında İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarındaki doluluk oranı yüzde 10’lar seviyesine kadar gerilerken, okulların açılmasına sayılı günler kala bu tablonun tersine dönmeye başladığı uyarısı yapıldı.
İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu’nun başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Milliyet aracılığı ile önemli uyarılarda bulundu:
“Kovid-19 öncesi toplu ulaşımda günlük yolcu rakamı 7.5 milyondu. Geçtiğimiz gün toplu taşımayı bir günde kullananların sayısı 4.1 milyon olarak tespit edildi.
Şayet üniversiteler açılır ve 3 milyon üniversiteli ulaşım araçlarını kullanmaya başlarsa, Kovid-19 öncesinden farklı bir manzara olmayacak.