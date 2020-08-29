Uzmanlardan İstanbul için toplu taşıma uyarısı!

İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu’nun başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Milliyet aracılığı ile önemli uyarılarda bulundu:



“Kovid-19 öncesi toplu ulaşımda günlük yolcu rakamı 7.5 milyondu. Geçtiğimiz gün toplu taşımayı bir günde kullananların sayısı 4.1 milyon olarak tespit edildi.