Uzmanlardan korkutan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin
ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.
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ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.
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Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi.
Reiner, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çekti.
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HİPER BULAŞICI OLDU
Dr. Reiner coronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla "hiper bulaşıcı bir hale geldiğini" söyledi.
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