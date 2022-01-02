  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Uzmanlardan korkutan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin

Uzmanlardan korkutan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzmanlardan korkutan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin - Resim: 1

Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.

1 / 11
Uzmanlardan korkutan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin - Resim: 2

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.

2 / 11
Uzmanlardan korkutan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin - Resim: 3

Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi.

Reiner, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çekti.

3 / 11
Uzmanlardan korkutan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin - Resim: 4

HİPER BULAŞICI OLDU


Dr. Reiner coronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla "hiper bulaşıcı bir hale geldiğini" söyledi.

4 / 11