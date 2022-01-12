Uzmanlardan kötü haber: Omicron'dan kaçış yok, herkese bulaşacak!

Moss, "Yine de değerli olabilir, ancak birçok yönden düşünüyorum, mevcut Omicron dalgası için çok geç" şeklinde konuştu.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Dr. Shaun Truelove ise, “Bu varyant ne kadar hızlı yayıldığı göz önüne alındığında, hedeflenen aşı önemli olmayabilir çünkü herkese bulaşacak" ifadelerini kullandı.