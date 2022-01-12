Uzmanlardan kötü haber: Omicron'dan kaçış yok, herkese bulaşacak!
ABD'nin en yetkili sağlık kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim insanları, çok hızlı yayıldığı bilinen Omicron varyantının herkese bulaşabileceğini açıkladı.
ABD’nin corona virüs ile mücadelede önemli kurumlarının başında gelen Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim insanları, pandeminin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Üniversitenin Uluslararası Aşı Erişim Merkezi'nin yönetici direktörü Dr. William Moss, geçtiğimiz günlerde Pfizer CEO’su Albert Bourla’nın Omicron varyantına karşı aşı geliştirme açıklamalarına ithafen, “Aşıya Aralık ayında ihtiyaç vardı” diye konuştu.
Moss, "Yine de değerli olabilir, ancak birçok yönden düşünüyorum, mevcut Omicron dalgası için çok geç" şeklinde konuştu.
Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Dr. Shaun Truelove ise, “Bu varyant ne kadar hızlı yayıldığı göz önüne alındığında, hedeflenen aşı önemli olmayabilir çünkü herkese bulaşacak" ifadelerini kullandı.
ABD’DE VAKALARIN YÜZDE 95’TEN FAZLASI OMİCRON
ABD’de rekor Covid enfeksiyonları görülürken, Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Ocak ayı başlarında bildirilen Covid vakalarının yüzde 95'inden fazlasının Omicron varyantından kaynaklandığını vurguladı.
Direktör Dr. William Moss, “Omicron varyantını hedefleyen bir aşı olsaydı bu hastalıkların bazılarını önlemek ve iş gücümüzü, özellikle sağlık çalışanlarını daha iyi korumak için yeterli olabilirdi” derken, "Varsayım, Omicron'a özgü bir güçlendiricinin enfeksiyona karşı en azından geçici olarak yüksek aşı etkinliğine sahip olacağıdır, ancak bunu şu an bilemeyiz" dedi.