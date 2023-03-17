Uzmanların altın fiyatı için tahminleri açıklandı
ABD’nin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası piyasalardaki dengeler, altın lehine değişirken dünyanın dört bir yanından altın fiyatları için dikkat çeken tahminler geldi. İşte uzman isimlerin güncel altın fiyatı tahminleri...
ABD’nin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası piyasalardaki dengeler, altın lehine değişti. Birçok banka hissesinin gerilemesi sonrası ‘güvenli liman’ olarak görülen ons altın 1930 doları gördü.
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Uzmanlara göre ons altın seneyi 2 bin doların üstünde kapatabilir. Gram altında 1175 TL’nin önemli bir direnç noktası olduğu düşünülüyor. Ekonomi gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre altın için 2023 tahminleri şöyle:
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ABN -Amro Group, ons altının bu yıl ortalama 1900 dolar/ons olacağını tahmin ediyor.
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Algoritma tabanlı fiyat tahmin hizmeti veren Wallet Investor, fiyatların 2023’ü 2000 doların üstünde tamamlayacağını hesaplıyor.
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