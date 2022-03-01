Uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Deniz Çakır'ın son hali görenleri şaşırttı

Ortaköy'e inen ünlü oyuncu, açık bulduğu dükkandan bir demet çiçek satın aldı. Deniz Çakır, o sırada muhabirlerin, "Beyefendi kim?" sorusu karşısında gülümsemekle yetindi. Sevgilisinin adını açıklamayan Çakır, "Daha sonra 'Hayırlı olsun' dersiniz, acelemiz var. Artık 'Hayırlı olsun' mu dersiniz, ne derseniz deyin." ifadelerini kullandıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte Ortaköy'deki bir otele girdi.