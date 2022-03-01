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  4. Uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Deniz Çakır'ın son hali görenleri şaşırttı

Uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Deniz Çakır'ın son hali görenleri şaşırttı

Son olarak Masumiyet dizisinde rol ala başarılı oyuncu Deniz Çakır, dün akşam yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi.

Uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Deniz Çakır'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Deniz Çakır uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Çakır'ın yanında bir de sevgilisi vardı.

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Uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Deniz Çakır'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 2

Habertürk'te yer alan habere göre, oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. Adını açıklamadığı erkek arkadaşıyla evinden çıkıp açık çiçekçi arayan Çakır, sinirlenerek yoldan çevirdiği bir taksiye bindi.

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Uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Deniz Çakır'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 3

Ortaköy'e inen ünlü oyuncu, açık bulduğu dükkandan bir demet çiçek satın aldı. Deniz Çakır, o sırada muhabirlerin, "Beyefendi kim?" sorusu karşısında gülümsemekle yetindi. Sevgilisinin adını açıklamayan Çakır, "Daha sonra 'Hayırlı olsun' dersiniz, acelemiz var. Artık 'Hayırlı olsun' mu dersiniz, ne derseniz deyin." ifadelerini kullandıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte Ortaköy'deki bir otele girdi.

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Uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Deniz Çakır'ın son hali görenleri şaşırttı - Resim: 4

Öte yandan yıllardır ünlü oyuncunun bir hayli kilo alması ise dikkatlerden kaçmadı.

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