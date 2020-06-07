Uzun bir aradan sonra ''yasaksız' hafta sonu! Sahiller, parklar doldu taştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hafta sonu yasak olmayacak" açıklamasından sonra vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk defa hafta sonunun keyfini yaşadı. İzmir ve İstanbul'da sahiller ve parklardaki doluluklar göze çarptı.
Benzer görüntülerde İzmir'de yaşandı. Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşların birçoğu dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti.
Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi.