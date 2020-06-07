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  3. 07 Haziran 2020 09:56

Uzun bir aradan sonra ''yasaksız' hafta sonu! Sahiller, parklar doldu taştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hafta sonu yasak olmayacak" açıklamasından sonra vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk defa hafta sonunun keyfini yaşadı. İzmir ve İstanbul'da sahiller ve parklardaki doluluklar göze çarptı.

Uzun bir aradan sonra ''yasaksız' hafta sonu! Sahiller, parklar doldu taştı

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Uzun bir aradan sonra ''yasaksız' hafta sonu! Sahiller, parklar doldu taştı

Benzer görüntülerde İzmir'de yaşandı. Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşların birçoğu dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti.

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Uzun bir aradan sonra ''yasaksız' hafta sonu! Sahiller, parklar doldu taştı

Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi.

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Uzun bir aradan sonra ''yasaksız' hafta sonu! Sahiller, parklar doldu taştı

Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu Kordonboyu'nda vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve birçoğunun da maske takmadığı gözlendi.

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