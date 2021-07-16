''Uzun Kovid'' geçiriyor olabilirsiniz! Bu belirtilere dikkat
Koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili yapılan araştırmada, en yaygın semptomlar belirlendi.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Dünya genelinde 200 milyona yakın kişiye bulaşan virüs 4 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu.
Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.
Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.
Uzun Covid geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, bugüne kadarki en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.