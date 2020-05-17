Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

'TURİSTLER NABIZ YOKLUYOR' Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlere uyulmasıyla pozitif vakaya rastlanılmadığını aktaran Akyüz, "Bu süreçte otelciler olarak elimizden gelenin en iyisi sağlayacağız. Hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkaracağız. Gelen misafirlerimiz hiç endişe etmesin. Önceki rezervasyonların çoğu şu an beklemede, iptal ettiklerimiz de oldu. Bizi sürekli arıyorlar buradaki durum için nabız yokluyorlar. Salgın Uzungöl'e hiç uğramadı çok şükür. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Misafirlerimizin sıkıntı yaşamayacaklarının garantisini veriyoruz" diye konuştu.