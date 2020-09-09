Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor

Ancak Ağustos ayının 15’inden sonra özellikle Kuveytli misafirlerimiz bize biraz nefes aldırdı, can suyu oldu. Otellerimizde en az 8-10 odada Kuveyt’li misafirlerimiz var. Yerli misafirlerimiz ekonomik dar boğazın yoğun olduğu bu süreçte bize pek katkı sunamadılar. Kuveyt’li misafirlerimiz bize bu sene katkı sundu, bu da bizim için olumlu yönde oldu diyebiliriz. Uzungöl’de bu zamanlarda en azından Eylül ayının 20-30’unda hemen hemen yüzde yüze yakın doluluk oranı ile çalışırdı. Şu anda yüzde 30-40’lar civarı doluluk oranı var” dedi.