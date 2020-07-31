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  3. 31 Temmuz 2020 12:10

Uzungöl’de atlı jandarmalar göreve başladı

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de atlı jandarma timi göreve başladı. Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler atlı jandarma timini karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Uzungöl’de atlı jandarmalar göreve başladı

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı’ndan (JAKEM) Uzungöl’e gelen ‘Efsane’, ‘Ece’ ve ‘Tuna’ adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gören atlı jandarma timi, jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan bölgelerde görev yapacak.

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Uzungöl’de atlı jandarmalar göreve başladı

Özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde yoğunluğun yaşandığı Uzungöl’de yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak olan atlı jandarma timini görenler şaşkınlarını gizleyemiyor. Kısa sürede vatandaşların ilgi odağı gelen atlı jandarma timi, göl etrafında dolaşarak güvenliği sağlıyor. Özellikle küçük çocukların ilgi gösterdiği atlı jandarma timi ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor.

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Uzungöl’de atlı jandarmalar göreve başladı

BAYRAM TATİLİNDE GÖL ÇEVRESİNDE YOĞUN OLARAK GÖREV YAPACAKLARİstanbul’dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Uzungöl’e gelen Ziya Aslan, “Daha önce atlı jandarma görmedim. Çok güzel bir duygu. İnsanların böyle güzel bir ortamda güvenliğinin sağlanması çok güzel. Katkılarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum” derken, yine bayram tatili için Bursa’dan gelen Halil Ketenci ise “Atlı jandarma ekipleri gölün etrafını geziyorlar. Atlar buraya farklı bir hava kattı” şeklinde konuştu.

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Uzungöl’de atlı jandarmalar göreve başladı

Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk de, atlı jandarma timinin Uzungöl’e çok güzel bir canlılık getireceğini dile getirerek “Pandemiden dolayı Uzungöl’de turizm potansiyeli düştü. Gelen turistlerde atlara büyük ilgi gösteriyor” diye konuştu.

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